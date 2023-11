Octobre Rose : Rôle et place des parlementaires dans la prévention et la prise en charge des cancers de la femme

Ainsi, les parlementaires pourront également appuyer les initiatives et actions du Gouvernement allant dans le sens de mettre en œuvre des incitations financières ou fiscales pour les activités de recherche et pour les établissements spécialisés dans le traitement de ces cancers. Ainsi, les parlementaires pourront également appuyer les initiatives et actions du Gouvernement allant dans le sens de mettre en œuvre des incitations financières ou fiscales pour les activités de recherche et pour les établissements spécialisés dans le traitement de ces cancers.

La commission santé de l’Assemblée nationale du Sénégal a tenu ce mardi une journée de sensibilisation et de dépistage des cancers de la femme avec comme thème général de la journée : « La Prévention et la prise en charge des cancers : le rôle et la place de l’Assemblée nationale ».Cet événement présidé par le président de l’Assemblée nationale en présence du ministre de la santé et des acteurs spécialistes des maladies du cancer était aussi une occasion saisie par la LISCA pour faire leur plaidoyer auprès des parlementaires sur l’augmentation du budget du ministère de la santé afin de combler le gap sur les frais de prise en charge des malades.Tenant en compte l’importance du rôle de l’Assemblée nationale dans la prévention et la prise en charge des maladies de manière générale et des cancers en particulier, l’allocation des ressources budgétaires dans les actions de prévention, dans les infrastructures et plateaux médicaux ainsi que dans la formation et le renforcement des capacités des soignants pourrait bien contribuer à faire reculer considérablement les affections dues à ces cancers.