Octobre Rose / La LISCA sonne l'alerte : « La League n'a plus de ressources pour accompagner les malades... »

Venue prendre part à la journée de sensibilisation contre le cancer du sein, organisée par l’Association Cancer du sein Sénégal, ce dimanche à la Place du souvenir africain, Fatma Guenoune, la présidente de la League Sénégalaise de lutte contre le cancer, saisit l'opportunité pour faire un plaidoyer et alerter le autorités ainsi que toute personne bienfaisante de venir soutenir l la ligue. Celle-ci très affectée par la pandémie selon la présidente, n’a plus le poids financier qu’elle détenait avant, pour aider les malades.



« Actuellement, la ligue n’a plus de ressources pour accompagner les malades. C'est pour cela que je fais appel à toutes le bonnes volontés pour aider la LISCA à accompagner les malades du cancer.

C'est vrai que pendant la pandémie nous n’avons pas pu organiser de téléthon, mais nous envisageons d'en faire très prochainement pour pouvoir accompagner beaucoup plus de malades dans leurs traitements... »