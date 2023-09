ONU: Les Américains tentent vainement de convaincre les pays de la CEDEAO d'assouplir leur position sur le Niger

En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, nos confrères de RFI ont fait part de la tentative des États-Unis de convaincre les pays de la CEDEAO d'infléchir leur position sur le Niger.



À New York, le secrétaire d’État américain Antony Blinken aurait d'ailleurs voulu organiser une rencontre avec les Chefs d'État de la CEDEAO mais " la manœuvre n’a pas réussi". Ces derniers dont le Nigérian Bola Tinubu et le Sénégalais Macky Sall, " se sont fait représenter par leurs ministres des Affaires étrangères".



Et la réponse coordonnée des ouest-africains est sans appel : « Notre position sur le putsch de juillet au Niger est claire, elle a été définie lors du dernier sommet des chefs d’État de la Cédéao et ce n’est pas Antony Blinken qui va la changer », a rapporté RFI.



Finalement, le secrétaire d’État américain aurait publié un communiqué dans lequel il demande à la junte de Niamey de libérer le Président Mohamed Bazoum et de permettre son retour à la tête du pays...