ONFP : Mamadou Massaly installé nouveau PCA, honore son prédécesseur et freine ses détracteurs

Après plus de dix-huit ans à la tête de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP), le professeur Mame Moussé Diagne vient de passer le témoin à Mamadou Massaly, sous la présence du secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion.

Pour rappel, Mamadou Massaly est bien connu dans le monde politique « et surtout dans l’insertion des jeunes, leaders du parti l’Union pour une Nouvelle République, ce dernier s’est félicité de la confiance de son excellence Macky Sall, ainsi assure-t-il que ce sont ses capacités et compétences qui l’ont mené là où il est aujourd’hui. Ainsi promet-il de bien s’approprier des tâches qui lui sont confiées et d’en faire un énorme succès. Après être revenu sur la personnalité de son prédécesseur, Massaly a tenu à honorer Mame Moussé Diagne qu’il considère comme un patrimoine, c’est pourquoi il a tenu à ce que son salaire de ce mois-ci soit totalement versé dans le compte du PCA sortant.