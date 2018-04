OGA5 / Lutte contre le terrorisme : Les gendarmeries africaines à l'heure de la mutualisation des forces

Le Sénégal a abrité ce mardi 3 avril 2018, la 5ème conférence des directeurs et hauts commandants de l'organisation des gendarmeries africaines (OGA5) sous la présence effective du président de la république Macky Sall, venu rehausser ladite cérémonie. Pour cette 5ème édition, le thème choisi est "la lutte contre le terrorisme : quelles stratégies pour les gendarmeries africaines."

A cet effet, il sera évoqué d'autres sous thèmes tels que "le terrorisme : état des lieux, enjeux et perspectives en Afrique, "la coopération dans la lutte contre le terrorisme : l'exemple du G5 Sahel."

L'objectif de cette conférence annuelle, est d'offrir aux participants une connaissance approfondie du phénomène du terrorisme pour y apporter des réponses efficaces.

Dans cette logique, le général de corps d'armée Meïssa Niang (haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire) a souligné le rôle déterminant que joue la gendarmerie nationale au niveau des zones urbaines et périurbaines. Non sans insister sur la nécessité d'aller vers une coopération intégrale des gendarmeries africaines pour prévenir et lutter contre la menace terroriste.

Par ailleurs, lors de son allocution, le chef de l'État Macky Sall s'est inscrit dans la même dynamique. Selon lui, l'on est en présence d'une menace terroriste à facettes multiples. De ce fait, une mutualisation des services de renseignements s'impose dans ce contexte où la menace terroriste est omniprésente.