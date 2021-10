Nuit du prophète à Médina Baye : Imam Cheikh Cissé reçoit la communauté internationale chez Baye Ciss.

Comme chaque année, l'Imam Cheikh Cissé avant de se rendre au Gamou au niveau de la grande mosquée de Médina Baye, s'est rendu chez Baye Ciss pour communier avec la communauté internationale constituée généralement d’Imams et Mouqaddams de Baye Niass.



Cette année, comme l’année dernière, la pandémie de Covid-19 fait toujours des dégâts dans le monde. Malgré tout, la naissance du prophète (PSL) est commémorée à Médina dans le respect des consignes sanitaires.



Par ailleurs, Imam Cheikh Cissé dans son discours a salué ce moment de retrouvailles dans un contexte de célébration du prophète qui a favorisé le déplacement de toutes ces autorités religieuses venant de Ghana, des États-Unis, aussi du Nigeria. L'Imam Cheikh Cissé, se réjouissant de cette rencontre leur a adressé un message pour le renforcement de cette union autour des valeurs de Cheikh Al Islam concourant à adorer le prophète et à tendre vers la pratique de ces enseignements.



Un facteur important que l’Imam a rappelé devant les hôtes étrangers et devant le fils de Kaolack, Baye Ciss qui, à son tour, a salué cette initiative qui a commencé à organiser depuis 2013...