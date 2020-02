Notto Diobass : "Notre objectif c'est de mettre en place des structures qui vont générer de l'emploi pour les jeunes de notre localité" (Alioune Sarr)

Le ministre-maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr, a effectué une visite à l'usine Proplast Industries située à Guéyène et à la deuxième ferme Pareba (15 hectares) à Keur Mory Fall. Créée en 1997, l'usine Proplast est une société industrielle spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Son objectif est de valoriser le plastique dans une logique d'économie circulaire. De plus, elle accompagne les entreprises dans la mise en place de pratiques respectueuses de l'environnement, également elle a pour vocation de lutter contre la pollution plastique. S'y ajoute, l'usine Proplast industries a prévu d'employer 500 personnes. Quant à la deuxième ferme Pareba qui dispose d'un forage, d'un bassin de rétention de mille mètres cubes, c'est un projet d'exploitation maraîchère spécialisée dans la production de pommes de terre qui pourra être transformée en surgelés et remis sur le marché Sénégalais. Ladite ferme va générer jusqu'à 60 emplois permanents en plus des emplois saisonniers. D'après Alioune Sarr, "la société Proplast industries est une entreprise très importante au moment où on parle de Cleaning Day pour lutter contre l’insalubrité dans nos communes et villes. Cette entreprise, par les produits qu’elle fabrique concourt justement à assainir l’environnement dans lequel nous vivons et à contribuer à développer des produits dont nous avons besoin pour la salubrité des communes et des villes du Sénégal puisque ces produits de base qui sont non seulement transformés au niveau national pour être des poubelles, des sceaux ou des ustensiles, sont également exportés sur le marché extérieur". S'agissant de la ferme Pareba, Alioune Sarr de souligner que " ce projet à terme nous permettra de produire des produits horticoles et de les transformer. Et nous remercions le gouvernement et l'Union Européenne qui ont initié le programme Pareba". Et d'ajouter : "Notre objectif c'est de mettre en place des structures qui vont générer de l'emploi pour les jeunes de notre localité".