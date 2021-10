Notto Diobass / Emploi des jeunes : Alioune Sarr visite la "Smart City", l'une des plus grande Zes de l'Afrique de l'Ouest.

Le ministre-maire Alioune Sarr a effectué une visite au niveau de la Zone économique spéciale (Zes) "Smart City" de la commune de Notto, plus précisément à l'usine de fabrication et de vente d'engins agricoles et de tricycles, Sénégal Premier Équipement et Machines (SPEM) qui monte plus de 10.000 machines agricoles et tricycles par an. Déjà trois usines ont été installées dans cette " Smart City" du Diobass qui va également abriter d'autres entreprises et surtout le plus grand Data center de l'Afrique de l'Ouest. Cet important projet qui entre en droite ligne du programme du Président Macky Sall sur l'employabilité des jeunes, devra à terme permettre à beaucoup de jeunes Sénégalais d'avoir un emploi décent...