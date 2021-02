Nom de domaine « .sn »: le MENT annonce une baisse de 50% des redevances.

Une baisse de 50% des redevances du « .SN » devrait intervenir à compter du 1er Février 2021 pour les créations et du 1er Mars 2021 pour les renouvellements. Une annonce faite par le ministre de l’économie numérique et des télécommunications, M. Yankhoba Diattara lors d’une audience avec le Pr Amadou Aly Mbaye, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ainsi que les autorités en charge du nom de domaine « .sn ». Selon les infos issues de cette réunion est reçues à Dakaractu, concrètement, « les redevances des bureaux d’enregistrement (BE) pour un domaine de premier niveau du ”.SN” passeront ainsi de 20.000 à 10.000 FCFA. » Grace à la volonté du Chef de l’Etat relative à la soutenabilité des prix de l’accès et des services de l’internet pour la démocratisation de l’économie numérique au Sénégal, « nous progressons dans la construction d’un Sénégal numériquement souverain », a indiqué le MENT. L’affirmation de la souveraineté numérique pour le Sénégal commence par l’appropriation et l’enregistrement de nos marques publiques, institutions et nos entreprises/startup dans le country top level domaine (ccTLD) du Sénégal « .sn », a t-il ajouté. Avec l’implication de tous les services et acteurs impliqués dans la stratégie numérique SN2025 sous l’impulsion du Chef de l’Etat, « le Ministère de l’économie numérique élaborera une stratégie de promotion de la souveraineté numérique du Sénégal », a conclu le ministre.