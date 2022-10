Nigériens au Sénégal : les mendiants investissent à nouveau la capitale

Les autorités Sénégalaises en accord avec celles du Niger avaient procédé au rapatriement de plus d’un millier de citoyens Nigériens qui s'adonnaient à la mendicité dans les rues de Dakar. Plus de 7 mois après, les équipes de Dakaractu ont fait un constat : les rues de la capitale Sénégalaise recommencent à être envahies par ces mendiants-là. Ce sont souvent des femmes accompagnées de jeunes enfants, déambulant dans les embouteillages pour demander des pièces aux automobilistes. Une configuration que n'apprécient guère certains sénégalais soucieux de l’image de la capitale.



Selon Mère Niang, une vendeuse de cacahuètes au bord de la route, « les autorités doivent contrôler plus nos frontières…les mendiants qui viennent du Niger entachent l’image de la capitale car, récemment une d’entre elles a accouché en pleine rue devant l’université Cheikh Anta Diop... »