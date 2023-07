Niakhar : Les Populations de Sagne Folo dans la rue pour réclamer de l'électricité et plus d'équité territoriale...

La population de Sagne Folo dans son ensemble a initié une marche de protestation aujourd'hui (samedi 15 Juillet)pour s'insurger contre la non électrification de leur

Village.

Pour rappel, Sagne Folo est un village de la commune de Niakhar, région de Fatick.

Historiquement, le village est le premier ou le deuxième du Sine avant ou après Tofaye, selon les versions des historiens, nous informe notre interlocuteur Ibrahima Ndiaye habitant de la localité et porte parole des villageois. Ces populations très remontées s'offusquent contre ce qu'elles qualifient d'injustice. "

"La ligne électrique qui alimente les villages environnants est distante de notre village de moins d'un kilomètre.

Par ailleurs, les habitants du village sont présents dans presque tous les secteurs d'activité. Ainsi, on a des enseignants, des commercants, des personnels de santé (Médecins, infirmiers..., des soudeurs métalliques), j'en passe.

Malheureusement, toutes ces personnes se retrouvent dans des difficultés à gagner leur pain ou à passer des heures avec les siens car elles ne pourront même pas recharger leurs téléphones portables ni leurs ordinateurs pour assurer la continuité de leur travail.

En plus, un bienfaiteur a offert aux braves femmes du village un moulin à mil pour les soulager, mais elles ne peuvent pas en bénéficier faute d'électricité.

Les élèves se débrouillent avec les moyens du bord, la plupart avec des lampes solaires pour apprendre leurs leçons", se désole Ibrahima Ndiaye porte parole des villageois.

Ce dernier n'a pas manqué de tacler les autorités face à cette situation qu'il qualifie de négligence et de manque de considération.

"Pourtant, les autorités locales avec à leur tête le Maire de Niakhar nous avait affirmé en Janvier 2022 que le village était inscrit dans un programme d'électrification rurale que l'État a mis en place. Et le maire nous avait promis que le village allait être électrifié « sous peu » et c'est l'expression qu'il avait utilisée à l'époque.

Compte tenu de cette triste et regrettable situation, nous lançons un appel solennel au Maire de notre commune en lui disant que pour plusieurs raisons il sait mieux que nous, que cette doléance de Sagne Folo ne devait pas en arriver là. Nous dénonçons avec la dernière énergie cet état de fait que nous considérons désormais comme une négligence ou un manque de considération.

Au-delà du maire, ce message est particulièrement destiné au Président de la République en lui disant que depuis 2014, on nous dit que notre village est inscrit dans un programme et que le dossier est dans le circuit. Monsieur le Président, toute la population de Sagne Folo vous tend la main pour l'électrification de leur village pour plus de justice sociale et d'équité territoriale", peste Ibrahima Ndiaye...