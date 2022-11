Ngaye Mékhé / Sargal : "Cela montre toute l'adhésion à l'action institutionnelle qui m'a été confiée pour faire de l'inclusion sociale et financière une réalité!" (Zahra I. Thiam)

Après les commerçants du département de Dakar, et les femmes de Mbour, c'est au tour des femmes mutualistes de la région de Thiès d'organiser un grand sargal en l'honneur de l'ancienne ministre de la microfinance, Zahra Iyane Thiam. L'occasion a été saisie par la présidente des femmes mutualistes de Thiès, Anta Mbaye Diop, de rappeler qu'elles sont conscientes de toutes les bonnes actions que Zahra Iyane Thiam a faites pour elles durant son magistère au ministère de la microfinance. Surtout, dira-t-elle, l'ancienne ministre ne fait pas partie des responsables qui sont difficiles à joindre ou qui n'impliquent pas ses partenaires dans ses prises de décisions. Elle a aussi magnifié tous les financements dont elles eu à bénéficier le peu de temps qu'elle a occupé ce poste.

Zahra Yiane Thiam a pour sa part manifesté tout son satisfécit pour cette cérémonie de sargal qui lui a été dédiée par les femmes de Mbour, Tivaouane et Thiès. Cette initiative montre, selon la ministre, " toute l'adhésion à l'action institutionnelle qui m'a été confiée pour faire de l'inclusion sociale et financière une réalité". Elle ajoute : " la redistribution économique de la croissance est au cœur des priorités de l'État". Laquelle redistribution, poursuit-elle, doit se faire ressentir dans tous les secteurs d'activités. "Notre rôle, c'est de travailler afin que sur le plan social, l'État ressente de manière positive cette redistribution économique sur la population", explique-t-elle.



Cependant, pour elle, "cette cérémonie montre que ceux qui comparent les subventions de l'État à une goutte d'eau dans la mer ont tout faux". Elle est aussi revenue sur la place que les femme occupé dans la société. Non sans rappeler, le rôle ô combien important que jouent ces dernières pour le développement économique.