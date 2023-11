Neymar Jr accusé par une femme de ménage brésilienne, est assigné devant les tribunaux français pour avoir employé une étrangère sans papiers sans l’avoir déclaré

Décidément, l'ex-star du PSG et actuellement pensionnaire d’Al-Hilal, n’a pas encore fini de faire parler de lui dans l’Hexagone. Cette fois-ci, Le joueur brésilien est trempé dans une affaire d’exploitation dont l'accuse l'une de ses ex-employées. Ce jeudi 16 novembre, l’on apprend dans les colonnes du journal Le Parisien que Neymar fait l'objet d'une enquête judiciaire pour avoir employé une femme de ménage brésilienne sans l’avoir déclaré.



Selon le journal français, Neymar est poursuivi devant le tribunal du travail parce qu'il n'aurait jamais déclaré auprès des autorités compétentes l'emploi de la Brésilienne de 35 ans, mère de quatre enfants. La star brésilienne est aussi accusée d’avoir exploité sa compatriote. À en croire la femme de ménage rapporte par le Parisien, entre janvier 2021 et octobre 2022, elle travaillait sept jours par semaine et à partir de 2021, elle aurait travaillé 60 heures par semaine pour 15 euros de l'heure, soit plus 9 500 FCfa.



Après plusieurs tentatives pour se faire régulariser par la star brésilienne et sa compagne d’alors dont il vient de se séparer, la ménagère de 35 ans n’a pas eu gain de cause et elle a fini même par se faire remercier. Face à cette situation, une organisation dénommée Femmes de la résistance qui a eu écho de cette situation par le biais de la femme, a fait appel à deux avocats qui se sont saisis du dossier. Les avocats ont déposé une requête auprès du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye. "Neymar a exploité notre cliente : "Neymar a exploité la précarité de notre cliente pour lui imposer des conditions de travail indignes, en violation des règles élémentaires du droit du travail.



"Nous déplorons qu'une telle personnalité ait pu faire preuve d'autant d'inhumanité, allant même jusqu'à mettre notre cliente à la porte de son domicile quelques jours avant d'accoucher prématurément, alors qu'elle se plaignait de douleurs. Nous envisageons maintenant de donner à cette affaire la suite pénale qu'elle mérite" déclarent les avocats de la femme de ménage.



Le clan de Neymar qui s’est prononcé sur la question au journal Le Parisien, affirme n’avoir pas été informé de l'affaire.