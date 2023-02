Néné Fatoumata Tall, présidente des femmes de l’APR Guédiawaye : « Notre seul et unique objectif, c’est de réélire le président Macky Sall »

La présidente des femmes de l’APR du département de Guédiawaye semble fin prête pour porter la candidature du président Macky Sall pour un second quinquennat. À l’occasion du rassemblement tenu ce vendredi, elle se veut claire.



« Nous ne sommes pas dans l’insolence attitrée de l’opposition. Il faut savoir que nous avons à faire à des fossoyeurs de la République en 2024. J’appelle responsables, militants et sympathisants à la réunification pour la présidentielle de 2024. Notre seul et unique objectif, c’est de réélire le président Macky Sall. Il est notre seul plan », fait-elle savoir à l’esplanade de la commune de Wakhinane Nimzatt.



Revenant sur la préparation du méga meeting de dimanche, elle dit : « pour le rassemblement du dimanche 5 février, j’appelle toutes les femmes de Guédiawaye à une mobilisation exceptionnelle. Nous voulons 10.000 personnes », conclut-elle.