Nécrologie : le journaliste et chroniqueur Kodé Ndiaye a perdu son fils.

C’est une triste nouvelle que la rédaction de Dakaractu vient d’apprendre, ce matin, avec le rappel à Dieu du fils de notre confrère de la Dtv du groupe Excaf, Kodé Ndiaye.



Décès survenu dans la nuit du 4 au 5 août à Dakar après une courte maladie. Au moment où ses lignes sont écrites, Kodé Ndiaye se rend à son village natal où son défunt fils sera enterré.



La perte d’un enfant est toujours difficile à surmonter, c’est pourquoi la rédaction de Dakaractu compatit à la douleur et présente ses condoléances les plus attristées au journaliste et chroniqueur du groupe Excaf.