Nécrologie : Lamine Dieng, ancien entraîneur des Lions du Sénégal et du Jaraaf, est décédé…

Le rappel à Dieu de Lamine Dieng a été annoncé ce mardi, de sources concordantes. Amoureux du football, tacticien réputé et reconnu, Lamine Dieng avait tour à tour été coach du Jaraaf de Dakar et de l'US Ouakam où il a fait montre de sa vision du jeu avant-gardiste.



Des qualités qui le mèneront plus tard au niveau de l'équipe nationale à la tête des Lions du Sénégal.



Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée, et à toute la famille sportive sénégalaise.