Nécrologie : Décès du journaliste de la RTS, Alassane Cissé

Le journaliste de la RTS, Alassane Cissé n’est plus. Il est décédé ce mercredi 13 août des suites d’une longue maladie. Alassane Cissé était le Président de l’Association des Journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD). Connu par ses convictions, Alassane Cissé était un confrère émérite et très professionnel. Il a eu également à présenter le journal télévisé de 20h sur la RTS.
Dakaractu présente ses condoléances à sa famille et à toute l’équipe de la RTS.
