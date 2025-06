Nécrologie : Décès de Patrice Cardeau, figure emblématique du football sénégalais

Le monde du football est en deuil. Patrice Cardeau, ancien footballeur international et figure marquante des clubs de l'US Gorée et de la Jeanne d'Arc de Dakar, est décédé ce dimanche après-midi des suites d'un accident de la circulation.



Patrice Cardeau était reconnu pour son talent sur le terrain. Il fut plusieurs fois champion du football scolaire avec le Lycée Van Vo et a remporté le titre de champion du Sénégal en 1980-1981 avec l'US Gorée.



La rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, aux anciens élèves du Lycée Van Vo, ainsi qu'aux anciens membres des clubs mythiques que sont l'US Gorée et la Jeanne d'Arc.