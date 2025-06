Nécrologie : Décès de Moustapha Sow dit « Réglé », membre du staff de Diambars FC

La communauté sportive, et particulièrement celle de l’académie Diambars FC, est en deuil suite au rappel à Dieu ce dimanche de Mr Moustapha Sow, plus connu sous le nom de « Réglé » membre du staff de Diambars FC.



Détecteur de talents, Moustapha Sow a grandement contribué au rayonnement du club, fondé en 2009, qui fait aujourd'hui ses preuves en Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP). Suite à cette triste nouvelle, le match Diambars – CNEPS EXCELLENCE, comptant pour la 27ème journée de la Ligue 2, a été reporté au mercredi 18 juin 2025.



Dakaractu présente ses condoléances au club et à toute la famille du défunt.