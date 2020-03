Ne l'oublions Jamais: Elle s'appelait Aline Sitoé Diatta.

Célébrer les droits humains des Femmes, c'est aussi se rappeler, à juste titre, de ces héroïnes africaines d'Alger au Cap, de Dakar à Djibouti !



La jeune fille qui se rendit aux Français pour sauver son peuple ! Arrêtée par les représentants de la barbarie coloniale française, Aline Situé Diaata, la Reine Prêtresse de Kabrousse a été déportée à Tombouctou au Mali. Elle y meurt loin des siennes le 22 mai 1944.



Aline Situé Diatta, oh vous, filles et fils d'Afrique, est morte en disant NON à la colonisation. Elle a dirigé le boycott de la mono culture de l'arachide imposée par la France, le paiement de l'impôt, les travaux des colons et aussi leur religion !



Les Femmes d'Afrique notamment du Sénégal entre le Walo et Kabrousse ont bien des modèles ! Les Femmes de Nder dont on souvient de leur bravoure, il y a déjà 200 ans ! Feu donc sur nos lumières féminines noires qui n'ont jamais accepté la domination de l'Homme par l'Homme !



Précision sur l'autre "Aline Sitoé"



Le magazine panafricain en ligne ContinentPremier basé, à Genève, en Suisse, avait reçue grâce à Madame Seynabou Sané, Sénégalaise vivant à Buenos Aires cette photo que beaucoup ont considéré comme inédite car elle serait le seul portrait disponible de la résistante casamançaise. Après de rapides recoupements et d'éclairages d'une partie de la famille d'Aline Sitoé, nous avons pu mettre un nom à cette photo. Il s'agit bien de Madame Anna Diatta (Anna Todié Sambou, de son vrai nom d'origine), surnommée Kuyinnolut. Elle vit à Kalobone dans la commune d'Oussouye. La confusion vient probablement du fait que, dans les années 1990-2010 surtout, Anna Diatta disait avoir été "envoyée" pour continuer la mission d' Aline Sitoé. Elle jouait un certain rôle de prêtresse traditionnelle similaire à celle d'Aline Situé.



Cette photo a été prise lors de l'une de ses cérémonies, en présence de Léa (la petite tenant la calebasse, juste derrière elle) l'une de ses assistantes originaire du village de Djivente, à côté de la commune d'Oussouye.



El Hadji Gorgui Wade NDOYE - Journaliste accrédité auprès des Nations-Unies- Directeur du magazine panafricain ContinentPremier.Com