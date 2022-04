Ndogou de Papis Kharagne Lo : Modou Lo, le roi des arènes rassure ses supporters sur son état de santé.

À 6 jours de la fin du contrat pour le combat qui opposait Modou Lo et Ama Baldé, le supporter numéro un (1) du roi des arènes Modou Kharagne Lo, a organisé un ndogou, chez le lutteur Modou Lo à Yoff, ce jeudi 21 avril 2022. Un geste salué à sa juste valeur par Modou Lô. Une occasion pour le chef de file de l'écurie Rock Énergie de rassurer ses supporters sur son état de santé. « On était en pleine préparation de combat, et une blessure m'est arrivée. Nous allons juste respecter le traitement que le médecin nous a prescrit. Après notre guérison, reprendront les entraînements », a indiqué le roi des arènes, Modou Lo.