Ndiéyène Sirakh – Mise en place des semences : « Nous notons des retards dans la distribution des semences » (Dr. Fallou Barre)

Les membres du Mouvement « Le Peuple » se sont donné rendez-vous hier au village de Mbéwane Mbafaye (commune de Ndiéyène Sirakh) pour s'exprimer sur les problèmes qui gangrènent cette commune.



Le Dr. Fallou Barre, président de ce mouvement, a souligné dans son discours les difficultés liées à la mise en place des semences dans cette partie du pays. « Nous notons des retards dans la distribution des semences et, pour la majeure partie, ce ne sont pas des semences de qualité. Les gens ne peuvent pas les utiliser dans leurs exploitations. Nous appelons donc l'État du Sénégal, et le ministre Mabouba Diagne, à venir en aide à ces populations pour que nous puissions recevoir des semences de qualité en temps réel », a-t-il déclaré lors de son face-à-face avec la presse.



À cela s'ajoutent les problèmes liés à l'acquisition de terrains, notamment pour les jeunes. « Il y a pas mal de jeunes aujourd'hui dans la commune qui ont déposé des demandes de logements, de terrains, mais qui ne parviennent toujours pas à obtenir la délibération de ces terres, et cela depuis plus de 4 ans », a-t-il précisé.



Au cours de cette rencontre, les populations ont énuméré d'autres problématiques, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'hydraulique, les infrastructures routières, etc.