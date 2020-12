Ndiagne Diop sur l’extraction de sable à Bambilor : « 95% du sable utilisé à Dakar vient de la commune, chaque jour plus de 700 camions sortent de notre collectivité »

L’extraction de sable dans la commune de Bambilor pose un vrai problème sur l’environnement puisque laissant place à des cratères énormes, a dénoncé le député maire de Bambilor, Ndiagne Diop. Une situation invraisemblable puisque selon le député « 95% du sable vient de la commune de Bambilor » et chaque jour « plus de 700 camions sortent de cette collectivité locale », a-t-il révélé au ministre de la Géologie et des Mines lors du vote de son budget. Il a invité Oumar Sarr à faire une visite des carrières. Ce dernier a rejeté la faute sur un manque de personnel.