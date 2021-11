Nano-crédit de la DER/FJ : Les financements bientôt disponibles à Médina Yoro Foulah, une forte demande notée par les autorités locales.

Depuis l'avènement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), sur les 70 milliards investis au niveau national, la région de Kolda a pu bénéficier d'une enveloppe de 3,7 milliards FCFA dont près de 500 millions alloués aux demandeurs de financements du département de Médina Yoro Foulah. C'est d'ailleurs dans cette localité que le ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide, Papa Amadou Sarr et ses propres collaborateurs, se sont rendus ce dimanche matin pour les besoins de l'ouverture du point Nano-crédit de Médina Yoro Foulah.



Après avoir reçu la délégation de la DER et assisté à la cérémonie inaugurale, le maire de la commune, Khalidou Sy, qui n'a pas manqué de faire état des appréhensions des populations locales quant à l'effectivité de ses financement assouplis et simplifiés, s'est réjoui de cet acte posé. Mais aussi des difficultés antérieures relatives à un accès aux financements, pour les femmes de la commune, principalement. C'est dans ce sens que le ministre délégué a annoncé, le début des enrôlements et donc de la disponibilité de cette ligne de crédit, à partir du mardi 02 nombre 2021.



En sa qualité d'agent du crédit, le préfet de Médina Yoro Foulah, Alioune Badara Mbengue, d'exhorter les femmes des 11 communes du département à se réunir autour d'associations et GIE afin de pouvoir lever plus de fonds via le nano-crédit. Mais aussi, de veiller à l'effectivité des remboursements des crédits dans les délais impartis afin de ne pas rompre le processus enclenché.