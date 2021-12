NOËL 2021 : la Fondation du Port autonome de Dakar fait retrouver le sourire aux enfants hospitalisés dans quelques hôpitaux de Dakar.

Pour la Fondation, la distribution de ses cadeaux de Noël est devenue une belle tradition du temps des Fêtes pour essayer de soulager les enfants malades. Elle peut tout simplement servir à transmettre des vœux de Noël aux enfants hospitalisés et à leurs familles respectives, mais elle peut aussi contribuer à alimenter les discussions familiales pendant les Fêtes. Elle peut même être utilisée comme outil de sensibilisation et de réconfort pour les enfants qui souffrent de maladie.



C’est un geste très apprécié par le personnel des hôpitaux. Ils ont profité de la distribution pour faire un plaidoyer à l’endroit de la Fondation du Port autonome de Dakar, en listant les difficultés. Toutefois, les parents des bénéficiaires remercient le personnel médical et la Fondation du geste. L’objectif de la fondation est d'accompagner les enfants malades afin de leur remettre la joie de Noël le plus largement possible.



À noter que les cadeaux sont prioritairement destinés aux enfants hospitalisés dans les hôpitaux Principal, Le Dantec et l'hôpital de Diamniadio.