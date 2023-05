NIOKHOBAYE DIOUF (Roi du Sine) : « Le Sénégal a besoin de paix et on n'est pas loin du point du non-retour… Nous saluons l’intérêt manifeste par Abdoulaye Sylla pour… »

Maa Sinig • Bu Badjum Ayi, Maa Sinig Niokhobaye Diouf Fat Diène, roi du Sine et son homologue d’Oussouye ont regretté, tour à tour cette vague de violences qui secoue le Sénégal. En caravane dans la partie Sud du pays, ils ont invité les acteurs politiques et ceux qui sont dans le maquis à vite se ressaisir avant que l’irréparable ne se produise. Recevant en tête-à-tête Serigne Modou Bousso Dieng, chef de délégation du C50%PN en tournée pour réclamer que la commande publique soit confiée aux entreprises privées locales, Maa Sinig Niokhobaye Diouf se voudra assez clair : « Nous voulons la paix. Si on n'y prend grde , la situation sera bientôt irréversible. Nous les chefs coutumiers avons l’obligation de parler . Nous ne sommes pas des politiciens mais nous sommes Sénégalais et appartenons au Sénégal. »

Il abordera aussi la question de la Casamance. « Porté au trône le 08 février 2019, j’ avais promis de venir en Casamance pour chercher la paix. Nous sommes venus hier et on nous apprend que des rebelles ont déposé les armes. »