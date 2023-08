NDIASSANE - Abdoulaye Sylla invité à prendre en charge la construction du mausolée de Mame Cheikh Bouh Kounta

Dans le cadre de la tournée du C50%Pn à travers le Sénégal, la délégation dirigée par Serigne Modou Bousso Dieng s’est rendue à Ndiassane. Après s’être entretenue avec le Khalife qui a formulé des prières pour le club et son initiateur Abdoulaye Sylla, par ailleurs PDG de Ecotra, la délégation a reçu une requête de la famille qui a sollicité de l’homme d’affaires une intervention pour le mausolée de Mame Cheikh Bouh Kounta.

Assane Sylla, Sg du C50%Pn et Directeur Général du groupe Ecotra se réjouira de l’accueil et de la sollicitation formulée. Il rappellera que Abdoulaye Sylla ne sera pas à son coup d’essai, le cas échéant, pour avoir construit des mausolées de grands chefs religieux à Touba et un institut à Saint-Louis.