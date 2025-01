Musk critique le projet d'investissement dans l'IA présenté par Trump

Elon Musk a critiqué mercredi le projet d'investissements privés massifs dans l'intelligence artificielle (IA) présenté la veille par Donald Trump, affirmant que les partenaires de cette nouvelle coentreprise "[n'avaient] pas l'argent" pour le financer, ce qu'a contesté le patron d'OpenAI Sam Altman.



Lors d'un grand raout à la Maison-Blanche, le président américain a dévoilé une société commune baptisée "Stargate", qui prévoit d'engager "au moins 500 milliards de dollars" dans des infrastructures IA aux États-Unis.



Stargate réunit le spécialiste du "cloud" (informatique à distance) Oracle, le géant japonais des investissements SoftBank, et la start-up d'IA générative OpenAI (ChatGPT).



Le patron de SoftBank, Masayoshi Son, a précisé que la coentreprise allait "commencer à déployer immédiatement 100 milliards de dollars", avec l'objectif d'atteindre un total de 500 sur quatre ans.



"Ils n'ont pas l'argent" pour financer ce projet, a clamé mercredi Elon Musk sur son compte X. "SoftBank n'est assuré que de 10 milliards de dollars", a-t-il affirmé, ajoutant: "je le tiens de bonne source."



Le patron de Tesla a dépensé de sa poche 277 millions de dollars pour financer la campagne de Donald Trump et s'est vu confier une mission extra-gouvernementale pour couper dans les dépenses publiques.



"Faux, comme vous le savez probablement", a réagi, à ces accusations, le patron d'OpenAI, Sam Altman, sur X, qui a proposé à Elon Musk de "venir visiter le premier site en cours de construction".



"J'ai conscience que ce qui est bon pour le pays ne l'est pas toujours pour vos sociétés, mais j'espère que dans votre nouveau rôle, vous donnerez la priorité aux États-Unis", a poursuivi Sam Altman.



L'homme le plus riche du monde, qui fait partie des cofondateurs d'OpenAI, s'en prend régulièrement à Sam Altman, à qui il reproche notamment d'avoir dévoyé la mission initiale de la start-up, axée sur un développement raisonné de l'IA.



Stargate porte principalement sur la construction de centres d'hébergement et de traitement de données, les fameux "data centers".



Le développement du cloud (informatique à distance) et de l'IA, surtout générative, nécessite d'immenses capacités de stockage de données, ce qui a dopé les besoins en serveurs de pointe.



Co-investisseurs dans Stargate, OpenAI et Oracle ne sont pas des sociétés d'investissement et ne disposent pas de capacités financières suffisantes pour y contribuer de façon significative.



Les dépenses d'Oracle dans son réseau de centres de données n'ont ainsi été que de quelques milliards lors de son dernier exercice.



Outre SoftBank, figure parmi les financiers de Stargate le fonds d'investissement MGX, adossé aux Émirats arabes unis.



Les acteurs engagés dans Stargate ont publié mardi un bref communiqué, qui ne donne aucune information détaillée sur les aspects financiers du projet.



Elon Musk est lui-même partie prenante dans la course à l'IA et les sociétés qu'il contrôle, notamment Tesla, ont massivement investi dans ce domaine.



Sa start-up d'IA générative, xAI, lancée en 2023, veut construire une "usine à calcul géante" sur un ancien site industriel à Memphis (Tennessee).



Selon la Chambre de commerce de Memphis, il s'agira, une fois opérationnel, du plus grand superordinateur du monde.



Joe Biden a signé la semaine dernière un décret pour accélérer la construction de nouveaux centres de données spécialisés dans l'IA aux États-Unis.