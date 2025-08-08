[ Musique ] CTD Diamant Noir dévoile Don Alpha : un album entre quête de soi, verbe affûté…


[ Musique ] CTD Diamant Noir dévoile Don Alpha : un album entre quête de soi, verbe affûté…
Le 8 août 2025 marque le retour attendu de CTD Diamant Noir avec Don Alpha, un album dense, ciselé, habité. Porté par une voix singulière et une plume de feu, L'artiste mauritanien franco-sénégalais signe ici une œuvre à la croisée du rap, du slam et de la littérature. Plus qu’un album : une traversée. Une vie…

Adoubé par le média Rap2France comme l’une des « pépites du rap français », CTD de son vrai nom Cheikh Tidjane Diop continue de creuser un sillon atypique, exigeant et profondément humain. Après chaque mot, une brique, premier manifeste littéraire et musical, Don Alpha s’impose comme un second souffle : plus intime, plus réflexif, plus radical dans sa volonté de sens.
 


Une matière musicale habitée

Don Alpha n’est pas une compilation de morceaux : c’est un récit. En huit titres et un bonus, CTD parvient à faire dialoguer les genres et les émotions. Le rap y rencontre le slam, les basses profondes se frottent à la nudité des mots, et l’écriture convoque tour à tour la mémoire, l’exil, la révolte et l’espérance. L’influence des grands poètes Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor affleure sans jamais peser, comme des ombres tutélaires au coin des vers.

« Je ne voulais pas juste rapper. Je voulais dire quelque chose qui reste. Que chaque mot ait du poids, qu’il construise ou déconstruise... comme une brique qu’on pose ou qu’on casse », confie l’artiste.

Graines semées, Fille d’honneur, Verres fêlés, Miroir, Voie suprême, Mon fils (Feat. Réma Diop), Ibrahim, Lumière (Feat. ISS 814),  Goûté ça (Bonus) (Feat. Job Sa Brain & Abdou Guité Seck) Derrière ces titres se dévoile une esthétique pensée, assumée, où chaque morceau est un fragment d’intime traversé par le collectif. Le flow est sobre, sans esbroufe ; la voix posée, mais chargée de tension ; la langue, elle, tranchante et pleine. CTD Diamant Noir ne rappe pas pour plaire, il parle pour marquer, pour toucher, pour faire sens.

Une œuvre entre deux rives

À la fois ancré dans les codes du rap et ouvert sur d’autres traditions poésie contemporaine, conte oral africain, slam engagé Don Alpha s’adresse à un public exigeant, curieux, en quête d’écoute et de sens. C’est un disque qui exige qu’on prenne le temps, qu’on tende l’oreille, qu’on relise les paroles après l’avoir entendu.

Disponible à partir de ce 8 août 2025 sur toutes les plateformes, Don Alpha s’annonce déjà comme un tournant majeur dans le parcours de CTD Diamant Noir et peut-être un jalon important dans l’histoire du rap francophone contemporain.

Rappelons que l’artiste avait lancé sa carrière en 2011 avec un premier album remarqué, Diamant Noir, dont il reprend aujourd’hui le nom pour lui donner une résonance nouvelle : celle d’un engagement total dans l’art et dans le verbe.
Vendredi 8 Août 2025
