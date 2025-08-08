[ Musique ] CTD Diamant Noir dévoile Don Alpha : un album entre quête de soi, verbe affûté…





Une matière musicale habitée



Don Alpha n’est pas une compilation de morceaux : c’est un récit. En huit titres et un bonus, CTD parvient à faire dialoguer les genres et les émotions. Le rap y rencontre le slam, les basses profondes se frottent à la nudité des mots, et l’écriture convoque tour à tour la mémoire, l’exil, la révolte et l’espérance. L’influence des grands poètes Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor affleure sans jamais peser, comme des ombres tutélaires au coin des vers.



« Je ne voulais pas juste rapper. Je voulais dire quelque chose qui reste. Que chaque mot ait du poids, qu’il construise ou déconstruise... comme une brique qu’on pose ou qu’on casse », confie l’artiste.



Graines semées, Fille d’honneur, Verres fêlés, Miroir, Voie suprême, Mon fils (Feat. Réma Diop), Ibrahim, Lumière (Feat. ISS 814), Goûté ça (Bonus) (Feat. Job Sa Brain & Abdou Guité Seck) Derrière ces titres se dévoile une esthétique pensée, assumée, où chaque morceau est un fragment d’intime traversé par le collectif. Le flow est sobre, sans esbroufe ; la voix posée, mais chargée de tension ; la langue, elle, tranchante et pleine. CTD Diamant Noir ne rappe pas pour plaire, il parle pour marquer, pour toucher, pour faire sens.



Une œuvre entre deux rives



À la fois ancré dans les codes du rap et ouvert sur d’autres traditions poésie contemporaine, conte oral africain, slam engagé Don Alpha s’adresse à un public exigeant, curieux, en quête d’écoute et de sens. C’est un disque qui exige qu’on prenne le temps, qu’on tende l’oreille, qu’on relise les paroles après l’avoir entendu.



Disponible à partir de ce 8 août 2025 sur toutes les plateformes, Don Alpha s’annonce déjà comme un tournant majeur dans le parcours de CTD Diamant Noir et peut-être un jalon important dans l’histoire du rap francophone contemporain.



Rappelons que l’artiste avait lancé sa carrière en 2011 avec un premier album remarqué, Diamant Noir, dont il reprend aujourd’hui le nom pour lui donner une résonance nouvelle : celle d’un engagement total dans l’art et dans le verbe.