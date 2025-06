Mouvement d’humeur du SYTJUST et de l’UNTJ : Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme du service public accepte de recevoir les syndicalistes

« Dans le cadre de la pacification du climat social dans le secteur de la justice, le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public a convoqué les Secrétaires généraux nationaux de l’entente SYTJUST-UNTJ à une rencontre prévue le mardi 1er juillet 2025 à 16h, à la salle de conférence du 3e étage du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public.

Cette rencontre, organisée en collaboration avec le Ministère de la justice, vise à ouvrir un cadre de dialogue sur les préoccupations des travailleurs de la justice.

Une délégation de l’entente SYTJUST-UNTJ prendra part à cette rencontre pour porter la voix des travailleurs et défendre leurs revendications légitimes.

L’entente reste attachée à la voie du dialogue, tout en demeurant vigilante et déterminée à faire respecter les droits des travailleurs de la justice », renseigne-t-on.