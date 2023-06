Moustapha Niass restitue les conclusions du dialogue devant le PR: « Mr le président, les participants se sont surpassés pour vous présenter 47 termes de référence… »

La cérémonie de remise des conclusions du dialogue national au chef de l’Etat Macky Sall s’est déroulée ce samedi. Le président du comité de pilotage du dialogue national, Moustapha Niass a pris la parole pour faire la restitution des conclusions devant le président de la République et devant toute l’assistance. D’après Moustapha Niasse, les conclusions se sont déroulées dans une singularité des enjeux que nous savons tous. « Mr le Président, je voudrais réitérer mes salutations à toutes les parties prenantes et des huit commissions techniques et la neuvième commission qui s’est chargée de la rédaction des conclusions ».



Le président Moustapha Niass a assuré que les institutions même ont participé au dialogue et rappelle au Président Macky Sall que les présidents de commission se sont surpassés. « Toutes les propositions sont là et nous les soumettons à votre appréciation. Les acteurs ont pris conscience des enjeux, mais ont abattu un travail de titan. Nous avons évité de faire table rase de ce que le dialogue précédent en faisant référence sur certains points. Au total, 47 termes de référence ont été retenus » rassure le président Moustapha Niasse.



Sur le dialogue politique, le président du comité de pilotage fait savoir que les difficultés ont été notées, mais avec les échanges, les parties prenantes ont trouvé des accords sur plusieurs points mais d’autres points de désaccord ont été signalés. « Si ces résultats ont été réussis, c’est parce que vous avez toujours souhaité l’approche inclusive pour parvenir à des conclusions » renchérît le président du comité de pilotage du dialogue national.