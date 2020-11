Moussa Sy, Pca du Port : « Je demande à tout un chacun de faire des concessions pour l’intérêt du port »

Le président du Conseil d’administration du Port autonome de Dakar a profité des journées de concertation avec les acteurs et opérateurs portuaires pour lancer un vibrant message à tous les acteurs portuaires.



Moussa Sy, invite les acteurs à des concessions pour l’intérêt du port. « Je demande à tout un chacun de nous, de faire des concessions pour l’intérêt du port. C’est ce qu’on doit faire pour booster notre économie pour atteindre le plan de résilience. Je souhaite des décisions de haute facture, des conclusions consensuelles », a-t-il invité les différents acteurs portuaires présents dans la salle.



D'ailleurs, il souligna pour montrer son intention de régler les différends qui minent l’atmosphère portuaire que « lors du dernier conseil d’administration, nous avions donné mandat au Dg du port de s’ouvrir pour des concertations. C’est une fierté de voir tous les acteurs ici présents pour discuter des problèmes du port et résoudre les problèmes et différends dans l’intérêt du port. »