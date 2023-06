Mort du jeune rappeur Baba Kana: Sa famille porte plainte et réclame toute la lumière sur le décès de son fils

Communiqué N°1 de la famille de feu Abdoulaye Kamara dit Baba Kana.



Samedi 10 Juin 2023







La famille Camara remercie toutes les personnes impliquées de la disparition jusqu'à l'enterrement de feu Abdoulaye Kamara.







Le présent communiqué a pour but d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale et dire toute la lumière sur le déroulement des faits qui ont conduit au meurtre de Abdoulaye Kamara le samedi 03 juin dans la soirée.







Déroulement des faits :



- Samedi 3 juin aux alentours de 18 heures Abdoulaye est parti rendre visite à Lamine Balde aux HLM. Sur le chemin du retour à Niarry Tally, il a rencontré une foule de







manifestants et de policiers qui se faisaient face et a voulu traverser. C'est là qu'une balle l'a atteint. Une fois à terre et comme dans des vidéos qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux l'indiquent, on voit qu’il a été frappé par les policiers et trainé dans la rue puis conduit dans une voiture de la police.



Les manifestants sont allés informés Lamine Balde que Baba Kana a reçu une balle et conduit par la police.



C'est ainsi que commence une recherche qui nous a d'abord menée au commissariat de police des HLM, les agents sur place ont affirmé qu'il ne s'y trouvait pas. Puis nous avons enchaîné au district sanitaire des HLM, là aussi aucune trace. Ensuite nous avons fait le tour des commissariats de Dakar et des hôpitaux en petit groupe séparés sans suite.



- Dimanche 04 Juin toute la journée nous







avons fait des aller-retours au commissariat de HLM, de Dieuppeul, de la Centrale pour savoir s’il était là-bas. C'est à 23 heures après vaines recherches que nous avons reçu une vidéo et identifié que c'était lui grâce aux habits qu'il portait et les locks sur sa tête que nous avons été au niveau de la brigade des sapeurs-pompiers de Dieuppeul après demande on nous indique qu’un corps sans vie supposément ‘ramassé dans la rue’ avait bien été déposé là-bas par la police le samedi soir. La brigade nous orienta au niveau de la morgue de l'hôpital Philippe Senghor de Yoff où ils ont déposé le corps avec un papier reçu de la police des HLM notifiant 'Requérons Mr le Médecin Chef de l'hôpital Idrissa POUYE aux fins de déterminer les



causes exactes de la mort (autopsie) du nommé Abdoulaye KAMARA, né le 31/12/1985 à Boivadji Roumdé. dont le







corps sans vie a été retrouvé sur la voie publique'.



- Lundi 05 juin C'est ce jour que nous avons pu retrouver le corps sans vie de Abdoulaye Kamara.







A la demande du commissaire de Police des HLM et nous la famille Camara;







•Une autopsie a été effectuée le mercredi 07 juin 2023 à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff en présence du médecin généraliste, chirurgien et légiste mandaté par la famille.



• L'autopsie révèle la cause du décès en ces termes : "Plaie abdominale par arme à feu, avec un orifice d'entrée centimétrique circulaire avec collerette brûlée large, située au ras du rebord costal gauche et 8cm de la ligne médiane, perforation de l'estomac du pancréas, de l'intestin grêle







une section partielle de l'aorte à 5cm au-dessus de sa bifurcation iliaque. Présence d'une balle. Présence de plusieurs traces de contusion sur le tronc et les membres".



Au total décès par suite de blessure abdominale par arme à feu.







• Un rapport de constat a été fait par le médecin légiste mandaté par la famille.







• Le certificat de genre et la déclaration de décès ont été soumis au commissariat de police des HLM par le Service d'anatomie et cytologie pathologique à HOGIP afin de délivrer un certificat aux fins d'inhumation.







• Le commissariat des HLM a dressé le certificat aux fins d'inhumation pour le Parquet du Procureur de la République pour visa.



• Le Parquet après visa, le dossier atterrit à







la préfecture de Dakar pour délivrer l'arrêté portant autorisation de transfert de restes mortels.







Suite de l'affaire de feu Abdoulaye Kamara :



• Le 08 juin 2023 nous avons inhumé le corps à Boynadji.







• La famille compte après son deuil et sur conseil de ses avocats et de l'organisation Amnesty International, porter plainte contre cet assassinat.







• Nous interpellons les organisations de défense des droits de l'homme et prenons l'opinion nationale et internationale à témoin pour assurer que notre démarche n'est qu'une lutte contre les multiplications des violences policières qui s'abattent contre des populations.







La réclamation de la famille tend vers l'établissement de la vérité et que justice soit rendue.