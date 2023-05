Mort de la jeune Adja Diallo à Ngor: Les éléments de l’autopsie connus.

Les éléments de l’autopsie sur le corps de la jeune fille décédée à Ngor lors des récents affrontements entre manifestants et forces de sécurité sont connus.



Ainsi, le certificat de genre de mort de la jeune Adja Diallo met en évidence « Un traumatisme cranio-encéphalique graves avec longue plaie et un délabrement osseux du vertex, des fracas des os, un délabrement cérébral avec contusion hémorragique.



Aussi, il a été noté, après autopsie, la présence de deux particules métalliques mesurant 10mm x 1mm et 1mm x 1mm dans l’hémisphère central droit associées à des esquilles osseuses et un Œdème pulmonaire avec hydrothorax bilatéral ». Les particules métalliques trouvées doivent faire l’objet d’expertise.