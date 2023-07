Mort de 16 migrants en mer: BBY salue les mesures du gouvernement et lance un appel aux jeunes à la recherche de l’eldorado

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar déplore les pertes en vies humaines et présente ses condoléances aux familles, suite au chavirement de pirogue qui a emporté 18 de nos enfants et qui s’inscrit dans un phénomène saisonnier de départs massifs durant la période d’été que nous observons depuis de nombreuses années.





« Nous saluons les efforts du Gouvernement et les mesures qui ont été prises et l’encourageons à les amplifier et à les accélérer en concertation avec tous les acteurs, pour offrir un meilleur avenir à notre jeunesse. Par ailleurs, nous appelons tous les jeunes tentés par cette aventure à revenir à la raison et à se refuser de se faire exploiter par des mafias qui s’enrichissent avec le trafic de migrants et sont chargés de procurer aux économies européennes une main d’œuvre sous-payée et non déclarée, quasi servile » apprend le communiqué de la coalition de la majorité présidentielle.





Dans cette même logique, c’est avec la plus grande vigueur qu’elle dénonce les allégations de certains qu’elle considère comme « manipulateurs » et qui présentent cet élan suicidaire comme un acte d’héroïsme ou de révolte politique, alors qu’il ne s’agit que de tromper ces jeunes pour le plus grand profit de criminels bien connus.







Sur la question des inondations, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar exprime sa solidarité aux victimes et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en aménagement, en drainage et en traitement des urgences.