Monsieur le Président, vous avez parlé sans rien dire aux Sénégalais !!! (coalition Takku Wallu Sénégal)

Les Sénégalais s’interrogent encore sur l’opportunité d’une allocution décidée à la va-vite, sans souffle ni force, durant laquelle il s’est surtout démené à parler à ses propres troupes.



Le Chef de l’Etat, en évoquant la nécessité d’une campagne électorale apaisée, nous a véritablement donné l'impression de parler à son Premier Ministre qui est le symbole de la violence verbale et aux militants de son parti dont les principaux dirigeants se sont prononcés contre ses décisions de nommer certains Sénégalais à certaines responsabilités.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a publiquement désavoué son PM, qui a remis en cause la signature et le sceau qui sont de ses prérogatives.



Ce désaveu est accompagné d’une recommandation à œuvrer pour un discours de dépassement, qui vaut pour son parti comme pour leurs adversaires. Soit, mais demandez d’abord à votre PM de cesser de diligenter des arrestations tous azimuts contre tous ceux qui remettent en cause la parole de « Mou sell mi ».



Elections transparentes demande-t-il ? Il fallait commencer par ne pas cacher les dates choisies à ses adversaires.



Nous avons regretté le fait qu’il n’ait pas dit un mot sur les sinistrés qui ne seront peut-être pas en situation de voter le 17 novembre prochain.



En fait l'objectif du message de ce soir, était juste de légitimer une transhumance qu'ils avaient tant décriée naguère démontrant encore qu'ils ne peuvent pas tenir parole.



Que le meilleur gagne a-t-il dit, c’est à son PM d’envisager la défaite, sans avoir à couvrir les insulteurs de son camp, comme son mégaphone de tiktokeur favori, prétentieusement autoproclamé Docteur Diallo qui a insulté la Nation Sénégalaise.



L’air du temps est à une prochaine défaite de Pastef, et ça les affole !!!











Dakar le, 25 octobre 2024



La Cellule de Communication