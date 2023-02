Monseigneur Benjamin Ndiaye à Macky : « Nous mesurons votre générosité pour la communauté chrétienne et vous traduisons notre reconnaissance tout en priant pour un Sénégal du respect de la pluralité de nos options »

Selon l’archevêque, ce pays est le nôtre et c’est ensemble que nous devons le bâtir autour de cet objectif commun, qui est notre nation.

Le président de la République a mis les pieds sur le sol où est bâti le sanctuaire Marial de Popenguine pour une visite guidée. C’est après avoir quitté la région de Saint Louis où se tenait la célébration du centenaire du prytanée militaire que le chef de l’État s’est dirigé vers cette localité de la région de Thiès, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation du sanctuaire pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Macky Sall a été accueilli par Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a parlé au nom des évêques du Sénégal pour témoigner la reconnaissance de la communauté chrétienne, qui se retrouve bien dans ce programme présidentiel de réhabilitation des sites religieux. « Par vôtre option, vous nous permettez de consolider la tradition qui a débuté en 1988 avec le pèlerinage de Popenguine en nous offrant ce bijou en chantier. Il nous donne déjà de l‘appétit alors qu’il est seulement en travaux. Mais nous vous en remercions vivement car, nous savons l’importance du coût », reconnaît Monseigneur Benjamin Ndiaye.C’est un exemple de générosité selon l’archevêque et d’ailleurs, elle est bien mesurée par cette communauté chrétienne. La manière de traduire sa reconnaissance, est, selon l’archevêque, de formuler des prières à l’endroit du chef de l’État et de tout son gouvernement. « Nous savons que votre projet de modernisation des sites religieux se poursuit avec également tous les foyers religieux, mais nous nous réjouissons d’en faire partie avec notamment la prise en compte des sanctuaires diocésains. Nous prions pour vous, pour votre ambition et votre mission. Les besoins ne manquent pas, ils sont immenses. Mais quand on a la chance d’être identifié, on apprécie », a encore souligné Monseigneur Benjamin Ndiaye qui formule des prières devant les autorités de l’État.« Nous prions pour que le pays demeure dans la concorde, la paix, dans le respect de la pluralité de nos options, de nos projets de société, demandant au seigneur de nous faire la grâce de la paix et de la civilité. Que nous soyons capables, au Sénégal, de débattre de manière opposée et d’échanger sur nos différents projets de société, que cela se passe dans le respect, la civilité et la citoyenneté. »