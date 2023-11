Mondial U17 : Alors que le Sénégal menait (2-0) contre la Pologne, le match a été interrompu par l’orage…

Le climat Indonésien n’a pas été très favorable aux 22 acteurs qui prenaient part à la rencontre entre le Sénégal et la Pologne qui disputaient leur second match de cette Coupe du monde U17, ce mardi. En effet, alors que les Lionceaux s’apprêtaient à rejoindre les vestiaires avec un bel écart de deux buts suite à l’ouverture du score par Idrissa Guèye et un but contre son camp de Szala, la partie a été arrêtée par l’arbitre.

Sous le ciel menaçant qui surplombait le Jalak Harupat Stadium, un puissant orage s’est subitement abattu sur la pelouse devenue impraticable sous les trombes d’eau. L’arbitre renvoie tout le monde dans la zone de repos, la partie reprendra plus de 30 minutes plus tard.