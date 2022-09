Mondial Qatar 2022 : Plus de 160 vols par jour soit un avion toutes les dix minutes pour convoyer les 1.2 million de supporters …

Chaque jour, plus de 160 vols quotidiens à coût réduit sont proposés aux supporters résidant dans les pays voisins du Qatar pour aller assister aux matches, selon une information relatée pour le Nouvel Obs. Ladite mesure devrait contribuer à faciliter le convoyage des supporters lors des matches de football de la coupe du monde.



Le Qatar compte seulement 2,8 millions d’habitants. Et c’est une véritable vague de supporters qu’il va devoir accueillir entre le 20 novembre et le 18 décembre prochain. Selon les estimations, près de 1,2 million de fans viendront assister aux matches. Un flux massif de touristes, qui ne pourront pas tous trouver un logement, l’offre d’hébergement étant limitée dans ce riche État gazier.



Une aubaine économique dont se sont saisis les États voisins : ils sont prêts à accueillir les fans. Plus de 160 vols quotidiens, l’équivalent de plus d’un avion toutes les dix minutes. Ceci devrait permettre aux supporters de séjourner en dehors du Qatar et de faire la navette dans la journée pour assister aux matches.