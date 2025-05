Modou Diagne Fada alerte sur l’instrumentalisation de la justice et soutient les détenus d’opinion

Au cours de sa conférence de presse organisée au siège national de LDR YEESAL, Modou Diagne Fada a fermement critiqué ce qu'il appelle le « traitement inégal » infligé aux détenus d'opinion. En mentionnant explicitement Abdou Nger et Assane Diouf, il souligne les disparités criantes dans le jugement : « Certains sont condamnés à une longue incarcération alors que d'autres, pour des actes semblables, ne passent qu'une nuit en garde à vue. » D'après lui, la justice au Sénégal souffre toujours d'un manque d'indépendance véritable, en dépit de la présence de magistrats intègres.



Modou Diagne Fada a donc manifesté son appui sans faille envers les détenus politiques et d'opinion, jugeant qu'ils subissent les conséquences de leur engagement ou de leur lien avec l'opposition. « Il y a une trop grande quantité de prisonniers politiques dans ce pays, et nous ne devons pas garder le silence », a-t-il soutenu. Selon le dirigeant de LDR YEESAL, ces méthodes ressemblent à des vengeances politiques qui nuisent à la démocratie et amplifient le mécontentement vis-à-vis des institutions judiciaires.



De plus, Modou Diagne Fada a renouvelé son appui aux ex-ministres sous enquête judiciaire ou même emprisonné, en mentionnant notamment Samuel Sarr, Moustapha Diop, Sophie Gladima, Lat Diop, Mansour Faye et Ndèye Saly Diop Dieng… Il a critiqué des ordres de détention injustifiés, l'utilisation de bracelets électroniques et une atmosphère d'intimidation politique : « Je prie pour eux et je leur exprime ma solidarité », a-t-il affirmé, blâmant le gouvernement d'utiliser la justice comme instrument de répression. En dépit de ces écarts, LDR YEESAL s'engagera dans le dialogue national par conviction, tout en demeurant extrêmement vigilant.