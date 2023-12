Modou Anta 2 envoie « Sokhor Clé » au top 5 !

Ce combat a sans doute été parmi les meilleurs des affrontements de l’affiche de la première édition du drapeau du ministre de l’Éducation, Mr Cheikh Oumar Hanne, organisé par le grand promoteur Sidy Diakhaté, ce dimanche-ci à l’hippodrome Ndiaw Macodou de Thiès.

Après un round très intense d'échanges de coups et de gestes techniques, les deux lutteurs Modou Anta 2 et Sokhor Clé ont chacun essayé de bien tenir le coup et tenté de déjouer les plans et tentatives de son adversaire.

Après un corps-à-corps, Sokhor Clé avait pourtant réussi un beau plaquage qui laissera au sol son adversaire, mais malheureusement pour lui cette action, s’était déroulée en dehors de l'aire d’affrontement.

Dans une seconde attaque, l’avantage tournera cette fois-ci du côté de Modou Anta 2, qui par une action très rapide souleva son adversaire avant de le projeter au sol, un joli geste technique qui, pour la plupart des chroniqueurs sportifs, entrera dans le top 5.