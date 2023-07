Modification de la loi 65-61 du 21 juillet 1965 : Les parlementaire YAW en ordre de bataille et parlent de recul démocratique

Le projet de loi portant modification de la loi 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénal dont l’objectif serait de remplacer la CREI par un parquet financier a fait partie des points évoqués par les parlementaires de Yewwi Askan Wi.







En conférence de presse ce lundi 17 juillet 2023, l'opposition, par la voix de Guy Marius Sagna, s'est posée beaucoup de questions pour comprendre les réelles motivations de ce projet de loi. « Que cherche le Président ? Qu'est-ce qu’il veut à travers ce projet de loi ? nous avons du mal à comprendre la volonté du président de la République » fait-il savoir.







Selon sa propre conviction, le président de la république ferait mieux de protéger les deniers publics et les ressources de ce pays, « car le règlement intérieur impose des rapports financiers trimestriel des dépenses du budget de l’Assemblée nationale. Nous lui demandons d’abord d’exiger à ses députés de gérer le budget de l’Assemblée en juillet et septembre 2022 » dit-il.







« Je suis le premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité, chargé du contrôle du budget de l’Assemblée nationale, mais jamais cette commission ne s’est réunie. Nous interpellons le peuple que leur argent à l’Assemblée nationale est mal géré. Nous verrons, en commission, quelle est leur volonté » conclut le parlementaire.