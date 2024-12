Mobilisation autour de la nouvelle responsabilité : après les législatives, Amadou Bâ prévoit une tournée nationale( communiqué)

Dans le communiqué rendu public par la Nouvelle Responsabilité( NR), il a été informé que le candidat de Jamm ak Njerin lors des législatives, Amadou Bâ compte initier " une tournée nationale. Ladite tournée aura ainsi un double objectif. " Le président Amadou Ba entreprendra très prochainement une tournée nationale pour remercier personnellement les investis, les militants, et toutes celles et tous ceux qui ont œuvré sans relâche à nos côtés", a-t-on indiqué. Et d’ajouter : « Cette tournée sera aussi l’occasion de renforcer l’unité, la cohésion et la mobilisation autour de notre vision commune". » Dans la foulée, La Nouvelle Responsabilité a invité « les militants et sympathisants à s’organiser activement au niveau des terroirs pour assurer l’implantation durable et efficace de notre parti. Ensemble, bâtissons une force politique enracinée dans le peuple et tournée vers l’avenir".