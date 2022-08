Mobile Money : Free allège son Kalpé avec zéro frais sur toutes les transactions... « Do faay dara ! »

Free Sénégal continue de faire bouger les lignes aussi bien dans le domaine de la téléphonie que dans celui du Mobile Money (monnaie électronique.) En effet, le directeur général de Free Sénégal, Mamadou Mbengue, a lancé ce jeudi 4 août un nouveau produit "Do faay dara ", une gratuité totale sur toutes les transactions classiques (dépôt, retrait, paiement de factures.)



Une révolution qui devrait permettre aux clients Free d’avoir beaucoup plus de liberté dans leurs transactions et de contrôle sur leur argent.



« Conno jexxna ak Free Money, dorénavant toutes vos transactions via votre kalpé Free Money sont gratuites, do faay dara », a insisté le Dg de Free Sénégal qui invite tout un chacun à télécharger l’application et à se doter d’une Free Money MasterCard pour une meilleure expérience client.