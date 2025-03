Mise à jour de l’économie sénégalaise ou Rebasing, la future arme du gouvernement sénégalais ( Par Ahmadou Bella Diallo )

La déception des bailleurs de fond et des investisseurs privés suite à la conférence de presse du gouvernement en date du 26 septembre 2024.

Aussi les dégradations successives de la note souveraine de l’état du Sénégal rend les conditions d’accès au crédit très compliqué voir impossible.

Le flop du rapport de la cour des comptes a mis les autorités sénégalais dans une mauvaise posture.

Aujourd’hui la mise à jour de l’économie sénégalais ou rebasing semble être une arme salvatrice pour ce gouvernement

Il faut savoir que le rebasing (mise à jour de l’économie) est un processus visant à mettre à jour l’année de référence utilisée pour calculer le Produit Intérieur Brut (PIB) et d’autres indicateurs économiques. Cette révision permet de mieux refléter la structure actuelle de l’économie en intégrant les nouveaux secteurs d’activité et en améliorant la précision des données statistiques.

Au Sénégal, la dernière mise à jour a eu lieu en 2018, remplaçant l’année de base 1999 par 2014. Aujourd’hui, un nouveau rebasing est en cours afin de tenir compte des transformations économiques récentes, notamment l’essor du numérique, l’exploitation des hydrocarbures et la croissance des services financiers.

L’objectif de ce rapport est d’examiner les enjeux, la méthodologie et les impacts du rebasing, en mettant en lumière les secteurs à inclure et ceux à exclure. À savoir :

• Actualisation de la structure du PIB pour mieux refléter l’économie actuelle.

• Intégration des secteurs émergents tels que le commerce en ligne et les énergies renouvelables.

• Amélioration de la fiabilité des statistiques économiques et leur comparabilité au niveau international.

• Facilitation de la prise de décision économique et renforcer la crédibilité du Sénégal auprès des investisseurs.

Il faut cependant noter que le gouvernement sortant avait entamé le processus du rebasing en prenant comme année de référence 2023 (période post Covid 19).

Le choix de l’année 2023 est pertinent au regard des données collectées suite à des enquêtes auprès des entreprises, la collecte de statistiques fiscales et douanières, ainsi que des données issues des comptes nationaux.

Ce qui nous emmène à intégrer les activités des secteurs qui ont pris de l’importance dans l’économie sénégalaise et doivent être intégrer dans le nouveau calcul du PIB dont

* l’économie numérique et télécommunications (mobile Money tels que orange Money, wave …) et e-commerce

* ⁠Pétrole et gaz : exploitation des ressources offshore (GTA, Sangomar)

* ⁠Énergies renouvelables : développement des parcs solaires et éoliens,

* ⁠Tourisme et industries culturelles : cinéma, mode, écotourisme.

Aussi il faut exclure certaines activités en perte de vitesse ou en déclin, illégal ou absence de données fiables comme :

* les activités clandestines et informelles non quantifiables (trafic, contrebande),

* ⁠Services administratifs non marchands qui n’ont pas d’impact direct sur la production économique.

Maintenant il faut voir l’Impact du Rebasing sur l’Économie Sénégalaise

Les premières estimations indiquent que le rebasing ou mise à jour de l’économie pourrait augmenter le PIB du Sénégal d’environ 30 %, le faisant passer à plus de 31 000 milliards de FCFA. Cette révision statistique aura plusieurs effets positifs :

* Réduction du ratio dette/PIB, passant de plus de 99 % à environ 70 %, améliorant ainsi la perception de la soutenabilité de la dette.

La mise à jour de l’économie donne une meilleure attractivité pour les investisseurs étrangers grâce à une évaluation plus réaliste du poids de l’économie et une possibilité d’adapter les politiques économiques en fonction de la nouvelle répartition sectorielle.

Aussi il faut noter les défis et recommandations puisque malgré ses avantages, le rebasing (mise à jour de l’économie) présente certains défis :

• Difficulté d’intégration du secteur informel, qui représente une part importante de l’économie mais reste sous-documenté.

• Manque de données précises dans certains secteurs émergents.

Pour surmonter ces obstacles, il est recommandé de :

• Améliorer la collecte et la fiabilité des données grâce à des enquêtes et des outils technologiques avancés.

• Sensibiliser les acteurs économiques à l’importance de déclarer leurs activités pour une meilleure visibilité économique.

• Mettre en place un suivi régulier pour éviter des écarts trop longs entre deux exercices de rebasing.

Et enfin le rebasing (mise à jour de l’économie sénégalaise) est une étape cruciale pour moderniser les outils statistiques du pays et offrir une image plus fidèle de sa réalité économique. En intégrant les nouveaux secteurs dynamiques et en excluant les activités non pertinentes, cette révision permettra d’améliorer la prise de décision économique et d’attirer davantage d’investissements.

Cependant, il est essentiel de renforcer la collecte des données et d’assurer une meilleure coordination entre les institutions économiques pour garantir la réussite du processus. Le rebasing doit être vu comme un outil stratégique pour une meilleure planification du développement du Sénégal.

Ahmadou Bella Diallo

Responsable politique Apr à Saly