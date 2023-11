Mine / Environnement : le ministère élabore un rapport d'audit pour rendre opérationnel le fonds de réhabilitation des sites miniers et des carrières

La mise en œuvre du processus de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de gestion de l'environnement dans le secteur minier a franchi une étape cruciale dans le cadre de son déroulement.

En effet, le ministère des mines et de la géologie a tenu un atelier de partage du rapport d'audit des plans de gestion environnementale et sociale (PGSE) des projets miniers et de carrières ce Jeudi 02 Novembre à l'auditorium de la sphère ministérielle de Diamniadio. L'élaboration de ce rapport commandité par le ministre Oumar Sarr permet également de compléter les initiatives prises afin de rendre le fonds de réhabilitation des sites miniers et de carrières, opérationnel dans les meilleurs délais. "Il faut rappeler que les études d'impact environnemental ne sont pas complètes ou bien sont insuffisantes parfois même absentes par rapport à certains titres. Or, ces entreprises minières et ces exploitants ont l'obligation de les réaliser et certains l'ont déjà fait", a laissé entendre Roseline Mbaye Carlos, directrice générale des mines, soulignant par ailleurs qu'on a toujours des défis en rapport avec une estimation correcte de la réhabilitation, des sites et ce que ça va coûter.



Ainsi, elle poursuit que l'intérêt d'avoir un fonds de réhabilitation véritablement, "c'est qu'en cas de défaillance que l'État puisse suppléer à ces entreprises qui ne sont pas là pourtant pouvoir réaliser la réhabilitation des sites miniers. Pour qu'on permette à ce que l'environnement soit régénéré correctement par rapport à l'état initial", a fait valoir Roseline Mbaye Carlos, rappelant qu'il y a des initiatives importantes qui ont été prises pour opérationnaliser le fond. "Ça a démarré avec la caisse de dépôt et de consignation pour un montant de plus de 1 milliards. Mais, il reste encore beaucoup d'exploitants qui ne sont pas encore aux normes. L'intérêt c'est faire de sorte que tout le monde soit traité au même pied d'égalité", a conclu la directrice des mines.