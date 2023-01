Mimi Touré déchue de l’Assemblée Nationale : Les cadres du PRP évoquent une violation des textes…

La déchéance de la députée Aminata Touré de l’Assemblée Nationale ne doit pas être liée à la jurisprudence Mbaye Ndiaye et Cissé Lo. Selon les cadres, partisans de Déthié Fall, c’est une violation de la constitution et du règlement de l’Assemblée nationale. « Le règlement intérieur est très clair : pour être déchu de son mandat de député, il faut démissionner… », rappelle le secrétaire national des cadres, Abdourahmane Sall qui faisait face à la presse avec ses camarades au siège du PRP. Mme Aminata Touré n’a nullement démissionné. En plus, poursuit le cadre du parti républicain progressiste « quand il a accédé au pouvoir, le président Macky Sall a réhabilité ces députés qui étaient déchus, en l’occurrence Mbaye Ndiaye et Cissé Lo ».Par ailleurs, les cadres du PRP se désolent de la gouvernance du régime de Macky Sall qui, ayant accumulé assez d'échecs à tous les niveaux, ne devrait même plus évoquer un hypothétique 3e mandat...