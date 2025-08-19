Migration irrégulière : 147 candidats à l’émigration irrégulière stoppés au large de Sangomar, 7 mis en cause déférés

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé à l’interpellation de sept individus impliqués dans une tentative d’émigration clandestine par voie maritime. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.



Ces arrestations font suite à une opération de la Marine nationale sénégalaise, qui a intercepté au large de Sangomar, à 50 nautiques des côtes gambiennes, une pirogue transportant 147 candidats à l’émigration irrégulière.



Parmi eux figuraient 83 Sénégalais, 29 Gambiens, 23 Guinéens, 9 Maliens, 2 Ghanéens et 1 Ivoirien, dont 123 hommes, 20 femmes et 12 mineurs (dont 2 filles).



Les migrants, entendus par les enquêteurs, ont confirmé avoir été recrutés par deux organisateurs du trafic et avoir payé entre 300 000 et 600 000 FCFA pour tenter la traversée. Les investigations ont permis d’identifier sept membres de l’équipage, désignés comme responsables de l’acheminement de la pirogue.



Les mis en cause ont été déférés devant le tribunal, tandis que l’enquête suit son cours.