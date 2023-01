Microfinance / PLASEPRI 2 : Plus de 7 milliards de financement déjà injectés

Dans sa mission d’accompagnement du secteur privé au Sénégal, dans la diaspora sénégalais, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, la PLASEPRI a procédé au lancement ce Mercredi, du processus de pérennisation de la plateforme. Un atelier de partage de la note d'orientation méthodologique avec les membres du Comité de pilotage a été organisé sous la présence du coordonnateur national, Oumar Cissé.



En effet, ce programme mis en œuvre par la coopération italienne, le gouvernement du Sénégal et l’Union Européenne, vise à contribuer au développement des micro, petites et moyennes entreprises et la revitalisation du secteur privé afin de renforcer le potentiel économique local et celui de la diaspora sénégalaise en Italie.



Pour cette deuxième phase, « plus de 7 milliards de financement ont été déjà injectés », annonce le coordinateur de la plateforme. Sur la ligne microfinance, 1,5 million de francs CFA et sur celle des PME, 5,5 milliards de francs CFA ont été déjà financés. Ce qui donne un total de 7 milliards entre 2019 et fin 2022. Il reste toutefois des ressources selon le coordonnateur de la PLASEPRI qui rassure que d’ici la fin de la phase, le cap des 10 milliards sera atteint.