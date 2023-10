Microfinance : Les efforts du Sénégal loués lors de la SAM 2023 au Togo

Notre pays, le Sénégal, a pris part à la cérémonie officielle de la Semaine Africaine de la Microfinance (SAM), présidée par la Cheffe du Gouvernement togolais ce mardi 17 octobre 2023. Cet évènement biennal que le Sénégal a accueilli en 2017 est le rendez-vous majeur des acteurs de la Microfinance.



Invitée par le Gouvernement togolais et le Ministre de la Coopération du Grand-Duché du Luxembourg, Madame Victorine Anquédiche Ndeye Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, reconduite à son poste, était représentée par son Directeur de Cabinet. Le Sénégal, fort d’une délégation du Ministère de la Microfinance, de celui des Finances et de nombreux professionnels du secteur, est un acteur incontournable et distingué de la Microfinance en Afrique.



En effet, les résultats enregistrés par le secteur sont en nette progression et la dernière réunion du Cadre national de concertation de la Microfinance avait été l’occasion pour les professionnels du secteur de saluer le travail réalisé par le Ministre Victorine Ndeye depuis sa nomination à la tête de ce département.



A noter qu’au Togo, l’expérience sénégalaise, l’économie sociale et solidaire et les avancées du secteur notamment le nano crédit lancé par le Président Macky Sall ont été au menu des échanges avec les différentes délégations des pays qui ont pris part à la cérémonie. Remerciant le Sénégal pour sa présence, les autorités togolaises n’ont pas manqué de réaffirmer leur volonté d’œuvrer dans un cadre communautaire avec le Sénégal et les autres pays de la sous-région pour favoriser l’inclusion financière des populations comme moyen d’autonomisation.